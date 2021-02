Kas sina tead, mis on 5G?

• 5G kasutamiseks läheb tarvis 5G telefoni, mis toetab Telia võrgus 5G kasutamist, hetkel on 5G aktiveeritud Xiaomi Mi 10T Lite 5G, OnePlus 8 Pro 5G, OnePlus 8T 5G ning Sony Xperia 5 II 5G. Kuna Telia 5G võrk on nüüd avatud, siis loodetavasti kiirendab ja hõlbustab see ka uute 5G telefonide testimist ja kasutuselevõttu.

• Samuti on tarvis kindlat mobiilse interneti paketti: eraklientide puhul 20GB, 40GB või piiramatu mahuga pakett, äriklientide puhul 28GB, 56GB või piiramatu mahuga pakett.

• Hetkel saab 5G võrku kasutada paarikümnes Tallinna, Harjumaa, Lääne-Virumaa, Tartu ja Pärnu piirkonnas, kus Telia on oma 5G leviala avanud. Ühtlasi kasvab 5G tugijaamade arv sel aastal pidevalt.

• SIM-kaardi vahetust tarvis pole, piisab telefoni taaskäivitamisest. Selle, kas telefon on parasjagu ühendatud 5G võrku, tunneb ära võrgutunnuse kaudu, mis kuvab telefoni ekraani ülaservas 5G võrgu tähist.