Mullu laekus kohtutele viimase seitsme aasta suurim hulk tsiviilasju

„Rõhutada tuleb, et 2020. aasta oli koroonakriisi tõttu kohtute jaoks väga keeruline ja eriline aasta, mil tuli olla innovaatiline ja leida lahendusi, et asjad kvaliteetselt menetletud saaks. Tunnustan kohtujuhte, kohtunikke ja kohtuametnikke suure pingutuse eest. Kohtusüsteem võttis eesmärgiks, et õigusemõistmine peab jätkuma, töö korraldati kiiresti ümber ja lahendati kokkuvõttes isegi rohkem asju kui 2019. aastal," ütles justiitsminister Maris Lauri .

Kuigi tsiviilasjade lahendamise keskmine aeg on 95 päeva, jäi see ka eelmisel aastal varasemate aastatega võrreldavalt lühikeseks ja maakohtud lahendasid 7% rohkem tsiviilasju kui aasta varem. Ka siin suurenenud koormus avaldas mõju ning pikenenud on hagiasjade keskmine menetlusaeg (282 päeva). Samuti on mõnevõrra kasvanud pikalt ehk üle aasta menetluses olnud asjade osakaal. Aasta lõpus oli selliseid tsiviilasju kohtutes menetluses ligi 16%.