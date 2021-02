Rimi loodab idufirmade abiga vähendada aastas mahakantavat toitu. Aastas ära visatava toidu hulk on tohutu

Vastutustundliku ettevõtluse juht märkis, et petlikult on jäänud mulje, nagu visataks kõige rohkem toidukaupa ära kauplustes, aga see pole nii. „Enim läheb söögikõlblikku toitu prügisse kodumajapidamistes - lausa 25 000 tonni aastas," kinnitas ta. „Kõige suurem võim, et vähendada toidu raiskamist, on tegelikult tarbijate käes."