Laenu võtnu imestab: miks pank ei maksa minule eluasemelaenu pealt intressi? Pank heidab sobimatu matemaatika üle parda

Kes peaks maksma eluasemelaenu intressi? Kliendi arvutus näitab, et pank võiks maksta temale intressi. Pank aga ütleb, et ei maksa Foto: Anni Õnneleid

Harjumaal elav perekond on hämmingus. Pangalt tuli aasta alguses kiri, et teie eluasemelaenu intress on 0,0%. Te ei pea intressi maksma. Hea uudis? Natuke nagu olekski, aga matemaatiliselt on laenuintress negatiivne.