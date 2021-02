Ühisteenuste spetsialist paljastab, milliste nippidega on üritanud inimesed trahvi tasumisest kõrvale hiilida

Hain toob välja, et leppetrahvide koguarvust on tasumata jäänud ligikaudu viiendik, nende hulgas ka välismaa sõidukid. „Mõned neist üritavad kas otsust vaidlustada või mõelda välja midagi leidlikku, et trahv kehtetuks kuulutataks,” kirjeldab ta.

„Leppetrahvide ehk eramaal vormistatud trahvide koguarvust on tasumata jäänud ligikaudu viiendik, nende hulgas ka välismaa sõidukid. Oma panuse tasumata jäänud trahvide koguarvule annab ka vaide esitamise võimalus, sest kui trahvisaanu leiab, et tema õigusi on rikutud, on võimalik saadud leppetrahv 14 päeva jooksul vaidlustada,” ütles Hain. Kuigi vaide esitamine ei pikenda trahvi maksetähtaega, ootab nii mõnigi sõidukijuht trahvi tasumisega viimase hetkeni, lootes positiivsele vaideotsusele. „Loomulikult, kui trahv on juba tasutud ning komisjon jõuab siiski positiivse lahendini, kantakse trahvi tasujale raha tagasi,” põhjendas ta.