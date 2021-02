Digimaksu taga on pealtnäha õilis printsiip, et iga ettevõte peaks maksma maksud seal riigis, kus ta oma tulu teenib. Traditsiooniliselt on makse makstud sinna riiki, kus firma või mõni selle harukontor ka füüsiliselt asub. Ansipi sõnul ongi see seni olnud loogiline: “kui sind riigis olemas ei ole, siis ega sa seal kasumit ka ei teeni.” Paljudel juhtudel on digiajastu saabumine aga vana maksusüsteemi kasutuks muutnud.

Üksmeel puudub ka Euroopa Liidu tasandil.

Digimaksu rakendamine on ka tehniliselt palju keerulisem, kui esmapilgul tundub.

Mis on juhtunud riikides, kes on iseseisvalt digimaksu-laadsed lahendused kasutusele võtnud?