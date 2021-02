Ajaloo ühe võikama mehe poolt maha jäetud varandus kahaneb meeletu kiirusega

Foto: Stephanie Keith / Reuters / Scanpix

Viimase viie kuuga on endalt elu võtnud pedofiil Jeffrey Epsteini pärandvarast ohvritele välja makstud umbes 50 miljonit dollarit. Septembrikuust alates on kogu vara väärtus kahanenud 450 miljoni pealt 240 miljonile dollarile. Üle saja naise on tulnud välja, et öelda, et nad on Epsteini ohvrid. Nad kõik on esitanud 2020. aastal loodud fondi taotluse hüvitiseks.