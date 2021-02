Lihula Coopist saab kauba kätte poodi minemata

Kolmapäevast peale võib Lihula Coopis näha ühte või teist müüjat ringi kõndimas ja nimekirja järgi kaupa valimas. Nimekiri läbi, pannakse kaup kastiga tagaruumi, kust see kokkulepitud ajaks poe taha trepile tõstetakse. Kasti peal on ostja nimi, kauba eest on ta juba interneti teel maksnud - pole muud, kui poe tagant kaup koju viia.