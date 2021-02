Eesti kõige romantilisem ettevõte? 20 aasta jooksul 42 töötajate vahelist abielu

„Kui nüüd arvutada kokku, et Southwestern Advantage programmis on Eestis osalenud seniseks üldse 2670 tudengit, siis iga aasta on endale ettevõttest kaaslase kogu eluks leidnud keskmiselt neli inimest aastas ja see teeb siis igas aastas keskmiselt 2,1 abielu," märkis Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk. „Tegelikult paare on veelgi rohkem, aga kõik pole seda lihtsalt ametlikult sõrmusega kinnitanud. Veel."

Ka käesoleval aastal on kavas vähemalt neli uut abielu sõlmimist. „Võib öelda, et raamatumüüjatel on praeguseks välja kujunenud lausa päris oma pulmakorraldaja, kes on ka ise kunagi raamatuid müümas käinud ning on samuti abielus teise raamatumüüjaga," lausus Kukk. Lisaks on praeguseks paika saanud n-ö oma fotograafid, õhtujuhid, bändid ja teiste ametite täitjad, keda tihti nendesse pulmadesse tellitakse.