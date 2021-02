Eesti kõige romantilisem ettevõte? 20 aasta jooksul 42 töötajate vahelist abielu

„Kui nüüd arvutada kokku, et Southwestern Advantage programmis on Eestis osalenud seniseks üldse 2670 tudengit, siis iga aasta on endale ettevõttest kaaslase kogu eluks leidnud keskmiselt neli inimest aastas ja see teeb siis igas aastas keskmiselt 2,1 abielu," märkis Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk. „Tegelikult paare on veelgi rohkem, aga kõik pole seda lihtsalt ametlikult sõrmusega kinnitanud. Veel."

Ka käesoleval aastal on kavas vähemalt neli uut abielu sõlmimist. „Võib öelda, et raamatumüüjatel on praeguseks välja kujunenud lausa päris oma pulmakorraldaja, kes on ka ise kunagi raamatuid müümas käinud ning on samuti abielus teise raamatumüüjaga," lausus Kukk. Lisaks on praeguseks paika saanud n-ö oma fotograafid, õhtujuhid, bändid ja teiste ametite täitjad, keda tihti nendesse pulmadesse tellitakse.

Esimese 11ne USAsse lennanud tudengi seas olnud ning samuti raamatumüüjaga abielus olev Andres Märtin lisas, et arvukate abielude ja paaride tekkimise põhjust on ettevõttes ka korduvalt arutatud ja analüüsitud ning on jõutud tulemuseni, et ilmselt on selle taga ikkagi programmis osalevate inimeste küllaltki sarnane elu- ja mõttelaad.

„Noored on enam-vähem samas vanuses ja siis esitatakse neile raske väljakutse teiselpool maakera, millest tuleb ühiselt välja tulla. See lähendab inimesi ja toob välja tõelise iseloomu. Öeldakse ju ka, et partneri päriselt tundma õppimiseks tuleb koos raskusi ületada ja reisile minna," selgitas Märtin ja lisas, et peale välismaal olemise veedavad programmis osalejad nagunii juba palju aega koos müüki praktiseerides, väljasõitudel, laagrites, reisidel jne.

Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage suvetööl 2001. aastal. Nüüdseks on programmist välja kasvanud Baltimaade üks edukamaid tudengiorganisatsioone, mille tegevusest on rahvusvahelise elu- ja töökogemuse saanud ligi 3000 Eesti tudengit.