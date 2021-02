Süsteemid ja bürood on umbes. Maksuamet soovitab tulla tuludeklaratsiooni esitama mõne päeva pärast

„Meil on igal aastal hea meel näha, et tuludeklareerimine on eestimaalaste jaoks kui rahvussport ning ligi sada tuhat inimest on jõudnud deklaratsiooni ka esitada," ütles MTA avalike teenuste juht Sander Aasna.

„Aga nagu igal aastal tulude deklareerimise esimestel päevadel, peavad paljud ootama e-MTA ukse taga virtuaalses järjekorras. Selleks, et juba deklaratsiooni täitma asunud inimesed saaksid selle tõrgeteta lõpuni viia, oleme sarnaselt eelmistele aastatele piiranud kasutajate hulka, kes korraga süsteemi sisse logida saavad. Palume vabandust ja kinnitame, et kellelgi tuludeklaratsioon esitamata ei jää. Tähtaeg on alles aprilli viimasel päeval, samuti ei muutu enammakstud tulumaksu tagastamise aeg," lisas ta.