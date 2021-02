Soovid osta uut kodu, kuid laenukohustus hirmutab

Kui sinu otsus on põhjalikult läbi kaalutud, sa tead, kas ja kui palju on vaja laenuraha ning laen on sulle jõukohane, kuid laenukohustus tundub praegusel ajal hirmutav, saad end kaitsta ootamatuste eest. Näiteks on võimalik kindlustada oma laenumaksed ootamatu töökaotuse, koondamise või haigestumise vastu. Lisaks tasub mõelda elu kindlustamisele, eriti kui peres on kasvamas või planeerid pisiperet. Teadmine, et oled ootamatuste eest rahaliselt paremini kaitstud annab ka Sulle endale rahuliku meele.