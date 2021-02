Eestil on plaan hakata meelitama rahamaailma suuri. Selleks tuleb aga muutuda ja olla löögivalmis

„Finantsinspektsioonist rääkides – meile tundus, et neil ei olnud kõige suurem soov, et me tooksime oma litsentsid siia,” ütleb Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp, kui meenutab mullu pea viimasel tunnil saadud rohelist tuld, mille inspektsioon pärast pikka kaalumist andis. „Nad panid meile sellise tempo peale. Sai kõvasti tööd tehtud,” lausub Ruusalepp. Niisiis praeti Suurbritannias ja Singapuris juba tegevuslubasid omanud Funderbeami Eestis väga põhjalikult. Jutt ei ole punase vaiba lahti rullimisest, aga kui Eesti tahab siia olulisi ettevõtteid meelitada, siis peab meie suhtumine muutuma ja ka löögirusikas tuleb palju võimsamaks treenida.

Kui Suurbritannia otsustas Euroopa Liidust lahkuda, siis arvati, et riigis tegutsevad finantsasutused jooksevad mööda euroliitu laiali ja Ühendkuningriigi endine sära kustub. Nii ei läinud. EAS-i ekspordinõunik Suurbritannias Heiki Pant ütleb, et ta on suhelnud mitme riigi kolleegidega ja ka nemad kurdavad, et surve on neile suur: kus on edulood? Kus on Londonist põgenenud suurfirmade sajad ja tuhanded töötajad? „Kõlava nimega suuri ettevõtteid ei ole keegi saanud. Brüsselisse lõi keegi kolm kuni viis töökohta, aga et oleks 2000 töökohta kolinud – ei ole kuulnud,” räägib Pant.