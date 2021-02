Eestil on plaan hakata meelitama rahamaailma suuri. Selleks tuleb aga muutuda ja olla löögivalmis

„Et oleks saanud finantsinspektsioonilt püstise pöidla ja riiulifirmalahenduse – sellega meie inspektsioon nõus ei olnud. Kord on ikka majas,” kinnitab Pant. Omajagu on selliseid pisikesi kontoreid üle Euroopa siiski tekkinud, mis vastavad miinimumnõuetele, ja on ka põhjalikumaid kolimisi, kuid mitte mingit Brexiti-põgenike masslainetust.

Kui Pant Brexiti eel pankade ja ka kindlustussektori inimestega suhtles, sai ta teada, et neid huvitas vaid vastavuskontrolli rakukese loomine, mis lihtsustatult tähendab, et Eestisse luuakse riiulifirma sarnane moodustis, millega saadakse kätte vajalikud load, et Euroopa Liidus tegevust jätkata. Liidu riigid leppisid kokku, et sellist trikitamist nad ei salli. Mis on riikidel sellest võita, kui töökohad ja maksuraha jäävad Suurbritanniasse, aga firmakene annab suurele finantsasutusele mugava võimaluse varasemal kujul jätkata? Loogu ettevõtted töökohti liidu riikides, nii et ka juhatuse tasemel tegutsetaks siin.

Kus on edulood? Kus on Londonist põgenenud suurfirmade sajad ja tuhanded töötajad?

Kui Suurbritannia otsustas Euroopa Liidust lahkuda, siis arvati, et riigis tegutsevad finantsasutused jooksevad mööda euroliitu laiali ja Ühendkuningriigi endine sära kustub. Nii ei läinud. EAS-i ekspordinõunik Suurbritannias Heiki Pant ütleb, et ta on suhelnud mitme riigi kolleegidega ja ka nemad kurdavad, et surve on neile suur: kus on edulood? Kus on Londonist põgenenud suurfirmade sajad ja tuhanded töötajad? „Kõlava nimega suuri ettevõtteid ei ole keegi saanud. Brüsselisse lõi keegi kolm kuni viis töökohta, aga et oleks 2000 töökohta kolinud – ei ole kuulnud,” räägib Pant.

„Finantsinspektsioonist rääkides – meile tundus, et neil ei olnud kõige suurem soov, et me tooksime oma litsentsid siia,” ütleb Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp, kui meenutab mullu pea viimasel tunnil saadud rohelist tuld, mille inspektsioon pärast pikka kaalumist andis. „Nad panid meile sellise tempo peale. Sai kõvasti tööd tehtud,” lausub Ruusalepp. Niisiis praeti Suurbritannias ja Singapuris juba tegevuslubasid omanud Funderbeami Eestis väga põhjalikult. Jutt ei ole punase vaiba lahti rullimisest, aga kui Eesti tahab siia olulisi ettevõtteid meelitada, siis peab meie suhtumine muutuma ja ka löögirusikas tuleb palju võimsamaks treenida.

Eestil Londoni puhul uus mõte



Niisiis ei plaksutanud ükski suur finantsasutus Suurbritannias käsi, kui jutuks tuli töökohtade riigist välja viimine. Ei olnud ka erilist vahet, et iirlastel oli kohapeal 60-liikmeline meeskond, leedukatel oli inimesi neli ja eestlastel Heiki Pant üksinda. Suuri võite ei saanud keegi tähistada. Pant avaldab aga, et Eesti uue huvi tõttu on tõenäoliselt juba tuleval suvel Pandile saabumas kolleeg. Nii saab Pant keskenduda ekspordile ja uus inimene investeeringute poolele. Fookus on seejuures paigas.

„Tema ülesanne on kaardistada siinsed riskikapitali fondid,” avaldab Pant. Miks? Sest Eesti idufirmade üks suuremaid probleeme on kapitali kaasamine. On vaja luua sild, et suur raha leiaks kergemini tee Eestisse. Et firmad ei peaks kolima Londonisse, vaid raha tuleks Maarjamaale.

Kaidi Ruusalepp räägib aga veel huvitavamast plaanist, mis Pandi räägituga haakub. Ta ütleb, et Eesti finants-skeene soovib Eestisse tuua finantsteenuseid. „Investeerimisühinguid nagu meie ja alternatiivseid fonde. Meilgi on tehtud exit’eid (ettevõtetest väljumist, müüki – T. S.), mille tulemusel moodustuvad kümnete miljonite eurode suurused fondid. Need seltskonnad võiksid olla huvitatud,” räägib Ruusalepp.

Me peame väga tahtma



Seejuures on oluline, et riik võtab teema tõepoolest fookusesse ja erinevad ametid hingavad ühes rütmis. Rahapesu ja muude pettuste vastu peab olema täisleppimatus, kuid peab olema soov luua sobiv keskkond ja seda ka reklaamida.

Kaidi Ruusalepp toob positiivse näitena esile Leedu. „Nad on olnud kõige paremas mõttes agressiivsed,” ütleb ta ja kirjeldab, et kui ta oli kaks aastat tagasi Singapuris ühel maailma suurimal tehnoloogiaüritusel, siis lähenesid talle Finance Lithuania inimesed. „Nad ütlesid, et tulge Leetu, meil on teile palju pakkuda. Me toona ei läinud, aga see, mida nad teevad, on väga läbi mõeldud.”

Leedus teeb müügitööd kogu sektor ja ka riik. Eesti peaks käituma samamoodi.