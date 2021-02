Hea uudis. Rimi e-poe kojuveoteenus laienes Ida-Virumaale

„Oleme Rimi e-poega jõudnud nüüdseks juba Eesti nelja suuremasse maakonda – äsja lisandunud Ida-Virumaale saavad meie e-poe kullerteenust kasutada Harjumaa, Tartumaa ning Pärnumaa elanikud. Kuigi nimetatud maakondades me päris kõigisse punktidesse veel jõudnud pole, siis teeme iga päev tööd selle nimel, et haarata pidevalt uusi piirkondi juurde,“ rääkis Rimi e-kaubanduse juht Helen Lednei.

„Narva Fama Rimi juures on alates eelmisest sügisest ka drive-in ala, mis tähendab, et klient saab teha e-poest ostud ära ning minna broneeritud ajal neile drive’i järele, kus klienditeenindaja kaubad auto pagasiruumi tõstab," märgib Lednei. Ta lisab, et drive-in ala on nakkuse leviku vältimiseks väga turvaline koht, kust ostud kätte saada, kuna klient teenindajaga kokku ei puutu.