Baltika ja Ivo Nikkolo vaidlevad kasvava rendivõla üle

Ivo Nikkolole kuuluv ettevõte Kalaport OÜ rentis oma äripinda pikki aastaid Baltika tütarettevõttele. Nüüd aga andis Nikkolo ettevõte suure firma hoopis kohtusse.

Baltika juhi Flavio Perini sõnul tekitas pood neile eelmisel aastal ligi 70 000 euro suuruse kahjumi, sest koroonaviiruse tõttu kuivas kokku turism ja koos sellega ka müük. Perini väljendas pahameelt, et Nikkolo firma nõudis neilt neljakordset üürihinda võrreldes teiste vanalinna rentijatega. Baltika juhi sõnum on: miks me peame maksma vana hinda, kui maailm on vääramatu jõu tõttu täiesti muutunud?