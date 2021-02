4 miljonit jagatakse välja. Riik ootab ettepanekuid vaimse tervise kriisi ja rohepöörde lahendamiseks

2021. aasta kaks fookusteemat vaimne tervis ja rohepööre on ühiskonda kõige enam mõjutavad valdkonnad. "Vaimse tervise kriis on tulnud koos pandeemiaga, kuid on vähem nähtav igapäevaselt. Paraku on tervishoiukulutused vaimsele tervisele iga aastaga kasvanud ja kasvavad ka edasi, mistõttu on oluline leida lahendused, et kriisist võitjatena väljuda. Me usume, et see väljakutse saab kujuneda Eesti uueks konkurentsieeliseks," selgitas Accelerate Estonia juht Mikk Vainik. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul kaotab globaalne majandus vaimse tervise probleemide tõttu ca 1 triljon dollarit igal aastal.