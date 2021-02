Kohutava õnnetuse Narvas saanuks ära hoida vingugaasiandur

Lõppenud nädalavahetusel toimus Narva kortermajas väga traagiline õnnetus, kus sai surma 12-aastane laps. TTJA peadirektor Kaur Kajak märkis, et amet tegeleb juhtunu analüüsiga. “Meie ekspert viibis möödunud nädalavahetusel Narvas kohal ja teeme politseiga igakülgset koostööd, kahjuks ei saa õnnetuse asjaolusid enne juurdluse lõppu täpsemalt kommenteerida. Avaldame kaastunnet kõigile lähedastele ning paneme igale Eesti inimesele südamele olla väga tähelepanelik oma gaasiseadmete osas. Vingugaasiandur on Eestis täna kohustuslik. Loodan, et me kõik aitame omalt poolt kaasa selleks, et niisugused õnnetused ei kordu.“