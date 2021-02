Selle talve nõutumate toodete hulka kuuluvad ka kalapüügivahendid

Kaup24 klienditeeninduse juht Berit Baluta sõnul näitavad müüginumbrid, et inimesed ei tegele mitte ainult lume koristamisega oma hoovist või teedelt, vaid naudivad ka õues aja veetmist, erinevaid hobisid ja kalapüüki. "Näiteks on võrreldes 2019. aasta jaanuari müügiga tänavu jaanuaris lumelabidate müük kasvanud rohkem kui 2 korda, samuti on kasvanud kallimad ostud nagu bensiiniga lumepuhurid," kirjeldas Baluta. Lisaks on kalapüügivahendite müük kasvanud 2,5 korra.