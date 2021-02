Võlgades mehe soovitus: kui olete oma rahaasjadega ummikusse jooksnud, tasub selle spetsialisti poole pöörduda

„Kuna see blogi on muutunud teatud määral selliseks osaliselt võlanõustamisteenuseks, siis mõtlesin, et paneksingi siia kirja, kuskohast tegelikult on võimalik leida võlgade osas ametlikku abi ja missugust abi võlanõustajatelt üldse loota või oodata võiks,” märgib Võlglane oma eelmisel nädalal tehtud blogipostituses.

Ta ise võrdleb võlanõustajat psühholoogiga, kes lihtsalt aitab mõtteid koguda, probleemi ära kaardistada ning anda vajadusel ka juhiseid, kuidas edasi minna või millised võimalused üldse võiksid inimesel sellises olukorras olla.

„Oma probleemide pisendamise, varjamise või peitmisega teete halba ainult iseendale. Siin ei ole häbil kohta. Uskuge mind – need inimesed on väga suure tõenäosusega näinud veelgi hullemaid olukordi, kui see teie oma. Võidelge enda eest!” rõhutab mees.