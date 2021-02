Omniva heategevuskampaania aitab leida mänguasjadele uue omaniku

Paljud lapsed saavad jõulude ajal rohkelt kingitusi, sealhulgas ka mitmeid uusi mänguasju. Selleks, et endised lemmikud ei jääks kasutult seisma, on Omniva ellu kutsunud projekti, mille raames leitakse kasutuseta jäänud mänguasjadele uued omanikud.

„Eesti inimesed armastavad head teha. Meil on uskumatult hea meel, et kampaania on osutunud taas ülipopulaarseks ning inimesed sellise taaskasutusideega kaasa on tulnud,“ ütles Omniva turundusjuht Mihkel Külaots. „Veel pole hilja liituda ka neil, kes pole seni jõudnud oma mänguasjakasti üle vaadata,“ lisas ta.