„TS Shippingu esindajatega on tõepoolest kohtutud, infot ja mõtteid vahetatud ning taolisi kohtumisi seisab veel ees. Sama on tehtud tehtud ka mitmete teiste võimalike koostööpartneritega. Täna pole siiski veel võimalik avalikult teatada konkreetsetest kokkulepetest, kuid SWE projekti edenedes anname edukatest koostöölahendustest kindlasti märku,” rääkis Saaremaa rannikule ca 1400 MW meretuuleparki rajada sooviva Saare Wind Energy juhatuse liige Veiko Väli.

Botnica on olnud esimene Eesti lipu all sõitev laev, mis on kaasa löönud keerulistes avameretöödes, näiteks Saksamaa rannikumerre rajatud BorWin Alpha ja BorWin Beta tuuleparkides. Botnica abiga tegid süvaveetuukrid seal veealuseid töid. Eesti jäämurdja koostöö Saksamaa meretuuleparkide rajajatega sai alguse 2013. aastal.