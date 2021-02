Uuringus ja artiklis toodi välja järgmised murekohad: platvormitöötajate koormatus ületöötamise tõttu, koroona-ajastu võitjad ja kaotajad (võitjateks osutusid pigem kullerid ja kaotajateks taksojuhid), ootamisest tingitud tasustamata tööaeg ja lõpuks ka väidetav solidaarsuse puudumine äpitaksojuhtide vahel. Täpsemini siis rahvuslik segregatsioon vene-, eesti- ja välismaalaste, lisaks ka uute ning hobi- ja elukutseliste juhtide vahel.

Selgub, et Boltil on oma keeleprogramm ning Wolt on alustamas suvel ühe huvitava algatusega.