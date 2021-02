T1 Keskuse saneerimislugu jõuab riigikohtusse? Meenutame, mille üle vaidlus käib

T1 ümbersünd on võimalik, kuid see eeldab omaniku tahet teha suuri investeeringuid

T1 ümbersünd on võimalik, kuid keskus vajab meie ekspertide hinnangul üle 10 miljoni euro investeeringuid. Pro Kapital on öelnud, et nad ei tee seda ja kardetavasti nende saneerimisplaan - õhuke nagu see on - jätkab ainult suurte lubaduste ning nende mittetäitmise teed.