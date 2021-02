T1 Keskuse saneerimislugu jõuab riigikohtusse? Meenutame, mille üle vaidlus käib

Sixth Street on teinud tööd, et jõuda selgusele, mis läks T1-ga valesti ja kuidas olukorda parandada

Et saada aru, mis läks valesti, kaasasime 2019. aasta suvel ekspertide rühma, kellel on kogemusi ja ressursse kinnisvara objektiivseks hindamiseks. Nende hulgas olid nii Eesti jaekaubanduskinnisvara eksperdid kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud ärikinnisvara haldajad.

Kõige kehvem oli see, et T1 ei vastanud tarbijate ootustele. Poodide valik jätab soovida, kuna puuduvad keskmist külastajat kõnetavad laiatarbebrändid. Nagu eelnevalt märgitud, T1 ei peaks konkureerima Ülemiste Keskusega, vaid nad võiksid moodustada üheskoos Eesti kõige atraktiivsema äripiirkonna.

T1 ümbersünd on võimalik, kuid see eeldab omaniku tahet teha suuri investeeringuid

T1 ümbersünd on võimalik, kuid keskus vajab meie ekspertide hinnangul üle 10 miljoni euro investeeringuid. Pro Kapital on öelnud, et nad ei tee seda ja kardetavasti nende saneerimisplaan - õhuke nagu see on - jätkab ainult suurte lubaduste ning nende mittetäitmise teed.