Rahandusminister tõi avalikkuse ette olukorra, mis jäi maha eelmisest valitsusest. Olukorrast väljaronimine võtab aastaid

Viimastel päevadel oleme Rahandusministeeriumi poolelt avalikuks teinud hulga numbreid, mis eelmist aastat iseloomustama jäävad. Esimese teate peale kiirustas ametist lahkunud rahandusminister endale medalit kaela riputama ja iseennast tehtu eest tänama. Olgu tal see lõbu. Tegelik pilt on selline, et viimastel aastatel kaevatud eelarveaugust väljaronimine võtab aastaid ja saab olema üks tõsine matk. Oluline on ka tähele panna, et lodevast rahanduspoliitikast tingitud puudujääk ei tulnud koroonakriisiga, probleem on pikaajalisem. Eelkõige tänu ettevõtjate kiirele ja paindlikule reaktsioonile on kriisimõju väiksem kui kevadel karta oli. Varasemate aastate eelarvedistsipliini käest laskmine sööb aga ettevõtjate pingutuse tulemused ja suurema maksulaekumise kiiresti.