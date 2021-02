Eesti esimese tuumajaama rajajad kaasavad ühisrahastusplatvormilt miljon eurot, et algatada eriplaneering

Ettevalmistused uue generatsiooni moodulreaktori rajamiseks algasid 2019. aastal kui Merja Pukari, Henri Ormus, Sandor Liive, Kaspar Kööp, Mait Müntel, Kalev Kallemets ja Marti Jeltsov asutasid Fermi Energia. Asutava meeskonna moodustavad doktorikraadiga tuumaenergeetika insenerid, doktorikraadiga energeetika insenerid ning eksperdid, kel on kogemused tuumajaamade käitlemise ja rahvusvahelise energeetikaettevõtte strateegilises juhtimises. Tänaseks on Fermi Energia sõlminud ühiste kavatsuste protokolli operatiivseks teabevahetuseks ning ühiste uuringute algatamiseks Euroopa juhtivate energeetika ettevõtetega nagu Fortum, Tractebel ja Vattenfall.

Fermi Energia tegevjuhi Kalev Kallemetsa sõnul on tuumaenergeetika Eesti jaoks ainus tulevikulahendus, mis võimaldab liikuda süsinikuneutraalse majanduse suunal, ning tagab ka Eesti varustuskindluse. “Eesti on langetanud ambitsioonika otsuse lõpetada elektri tootmine põlevkivist 2035. aastaks. Näeme uue generatsiooni moodulreaktoreid osana Eesti energeetika süsteemist, mis moodustab terviku koos energia tootmisega taastuvatest energiaallikatest. Oluline on arvestada, et tuule- ja päikeseenergia tootmine on ilmastikust sõltuv ning ei taga Eestile varustuskindlust. Väikesed moodulreaktorid võimaldavad Eestil jõuda süsinikuneutraalse varustuskindluseni nii, et tulevikus ei köeta katlaid nende Eesti puidutööstuse saadustega, millest saab toota väärtuslikumaid tooteid,” rääkis ta.





Funderbeami juht ja asutaja Kaidi Ruusalepp tervitab Fermi otsust pakkuda investoritele võimalust saada osa unikaalsest ettevõtmisest. “Fermi otsus kaasata kapitali Funderbeami kaudu demonstreerib ettevõtte juhtkonna suhtumist läbipaistvasse asjaajamisse, ning just seda ootab ka avalikkus, eriti ettevõtmistelt, mis mõjutavad kogu ühiskonda. Fermi näitab, et uuenduslikud projektid kõikidest majandusharudest võivad kaaluda kapitali kaasamist ja hilisemat järelturul kauplemist Funderbeami keskkonnas,” rääkis ta.