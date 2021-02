Kadri Simson osales Brüsseli arutelus: üleminek puhtale energiale peab olema kriisijärgses Euroopa Liidus esikohal

Tulevikku vaadates mainis ta, et kui 2020. aasta oli strateegiate ja visioonide aasta, siis 2021. aasta tuleb tegude aasta. Juunis võetakse vastu mitu olulist seadusandlikku ettepanekut taastuvenergia, energiatõhususe, hoonete energiatõhususe, metaaniheite ja gaasituru kohta: „Nagu on teatatud komisjoni 2021. aasta tööprogrammis, sisaldab pakett „Eesmärk 55" viit seadusandlikku ettepanekut kehtivate energiaalaste õigusaktide läbivaatamiseks, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega, nagu otsustati kliimaalases tegevuskavas eelmise aasta septembris. Selleks peab taastuvenergia osakaal 2030. aastaks suurenema 38-40%-ni."

Sellega seoses viitas komitee transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna (TEN) sektsiooni esimees Baiba Miltoviča vajadusele kooskõlastada tööd ELi institutsioonide vahel ning energiasüsteemi ümberkujundamise sotsiaalse ja ühiskondliku mõõtme tähtsusele: „Mitmes komitee arvamuses on TENi sektsiooni liikmed käsitlenud energiaostuvõimetust, mis on COVID-19 pandeemia kontekstis muutunud pakiliseks küsimuseks. Energiaostuvõimetus on näide sotsiaalsest, keskkonnaalasest ja majanduslikust ebaõiglusest. On oht, et energiasüsteemi ümberkujundamise ja energiapoliitika kulud jäävad lõpuks energiaostuvõimetute inimeste kanda. Me peame selles osas rohkem ära tegema."