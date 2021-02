Sügisel Confido meditsiinigrupi eesotsast lahkunud Tarmo Kärsna liitus Alexela juhatusega

Eelmise aasta oktoobri lõpus kirjutas Äripäev , et Tarmo Kärsna Confidost lahkumine oli üksmeelne otsus, mis tehti põhjusel, et meditsiinikontserni operatiivjuhtimine kiire kasvu faasis vajas ennekõike head valdkonnatunnetust ja kontsernisisest kogemust.

Nüüd Tarmo Kärsna vastutab juhatuse liikmena nii kütuste kui elektri era- ja ärimüügi ning logistika eest. AS Alexela juhatuse esimehe Aivo Adamsoni sõnul on eesmärk ettevõtte müügitegevustes teha järgmine hüpe. „Tarmo Kärsnal on pikaajaline müügitegevuste ja uute arenduste elluviimise kogemus. Värsked mõtted ja võtted on igati teretulnud meie ettevõtte energeetika müügivaldkonda," sõnas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson.