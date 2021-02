Eesti Meremeeste Liit Taavi Aasale: palun leidke meile kompetentne meremajanduse asekantsler

EML soovis saadetud märgukirjaga juhtida Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tähelepanu asjaolule, et uuel asekantsleril tuleb eriti suurt rõhku pöörata rahvusvahelise laevanduse arendamisele, kuna just see valdkond on võrreldes teiste meremajanduse harudega möödunud kümnenditel saanud vähe tähelepanu ja seetõttu on Eesti potentsiaal jäänud seal täiel määral kasutamata. Liit pidas oluliseks ka rõhutada, et lisaks laevade Eesti lipu alla toomisele tuleb pöörata täit tähelepanu ka kaldasektori arendamisele ja Eestisse töökohtade loomisele. Sest just see peab olema laevanduse arendamise lõppeesmärgiks.