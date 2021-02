Eksperdid selgitavad: kas tankida mootoribensiini 95 või 98?

„Kõige olulisem, mida iga autoomanik peab kütuse tankimisel meeles pidama, on see, et kütust tuleb tankida kvaliteetse kütusemüüja juures, et olla kindel, et sõiduk tarbib vaid sellist kütust, mis sõidukit ei riku. Alles seejärel tuleb valida kütusetüüp vastavalt sõidukile lubatule," sõnas Amserv Auto juhatuse esimees ja Toyota brändijuht Margus Nõmmik.

Circle K Eesti AS mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik lisas, et Eestis müüdavad mootorikütused peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivale kvaliteedistandardile EVS-EN 228 ja 590. „Circle K on tuntud oma mootorikütuste kõrge kvaliteedi poolest ning kelle teenindus- ja automaatjaamades on riikliku kütuseseire andmebaasi järgi mootorikütuste kvaliteet olnud alati laitmatu. Kõik Circle K mootoribensiinid ja diislikütused läbivad mitmeastmelise kontrolli kõigis tootmis-, hoiustamis- ja tarneetappides," lausus Vahtrik.

Mootoribensiin 95 on loodud sõiduautodele igapäevaseks kasutamiseks

Circle K mootorikütuste müügidirektor rõhutas, et mootoribensiin 95 on loodud nii-öelda tavasõidukitele igapäevaseks kasutamiseks. „95 sobib reeglina kõikidele bensiinimootoriga sõidukitele ning see on kõige turvalisem valik, kui on kahtlusi, millist tüüpi bensiini kasutada. Mootoribensiin 95 on valdavas osas Euroopast ka nii-nimetatud standardbensiin," selgitas Vahtrik.

Ta rõhutas, et bensiinimootoriga sõidukite omanikel tasub tanklat valides arvestada sõiduki vanusega - vanematele sõidukitele sobib enamasti vaid etanoolita kütus ehk tankida tasub teenindus- või automaatjaamas, kus valikus on ka mootoribensiinid, mis etanooli ei sisalda.