Kinnisvaraarendaja uskumatust olukorrast: jaanuar oli kinnisvaraturul rekordiline, uusarendustes terendab juba defitsiit

„Hoolimata väljakutsuvatest aegadest on kõrghooned turul väga nõutud kaup. Veelgi enam, pealinna uusarenduste ladu hakkab tühjaks saama, tekkimas on uusarenduste defitsiit! Pakkumine kipub nõudlusest maha jääma, mis tähendab, et korterite hinnad jätkavad kasvamist," ütles Laud.

Edu kursil on ka Rocca al Mare selle kümnendi esimene kõrghoone Rocca Towers I, millest on klientidele müüdud juba 70 protsenti. „Usume, et hoone valmimise ajaks tänavu mais on kõik korterid müüdud! Tegemist on Haabersti parima ja nõutuma asukohaga, pakkudes vaateid merele, järvele ja loomaaiale ning samal ajal kiiret ühendust südalinnaga," põhjendas Laud. Samas kvartalis paiknev privaatne korterelamu Rocca Villa valmis juba tänavu jaanuari alguses ja korterid on uutele omanikele üle antud.

Rocca Tower I korterite ruutmeetri hinnad algavad 2300 eurost, kallimate korterite ruutmeetri hind on 3300 eurot. „Käesoleva aasta alguse seisuga võin kinnitada, et kinnisvara hinnad on kasvutrendis ning ostjate huvi uue kinnisvara vastu on väga kõrge. Ka Endover tegi jaanuarikuus oma läbi aegade ühe tugevaima kuu müügikäibe," kinnitas Laud.

Lisaks koduostjatele on Rocca Towers nõutud ka äride seas. Enim huvi sealsete äripindade vastu on tundnud meditsiini- ja iluteenindus, samuti IT sektor. Rocca Towersisse tuleb ka perearstikeskus ja väike päevaspaa. „Mõned äripinnad nii büroodeks kui ka kaubanduseks ja teeninduseks on veel saadaval," ütles Laud.

Pikalt kinnisvarasektoris tegutsenud tegevjuht selgitas, et kinnisvaraturg on käitunud teisiti kui muud majandussektorid ja kui eelmisel aastal prognoositi. „Muutused majanduses ei ole kinnisvaraturgu sarnaselt mõjutanud. Kinnisvaraturg teeb rekordeid hoolimata väljakutsuvatest aegadest," märkis Laud.

Tema sõnul on aktiivsed nii koduostjad kui ka investorid. „Oluliseks teguriks on investeerimine kinnisvarasse inflatsiooniriski hajutamiseks," märkis Laud. „Lisaks on laenuintressid püsinud madalad. Laenukoormus on mõistlik ja pankade valmidus laene väljastada on hea."