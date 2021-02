Läti valitsus kiitis heaks kriisi uue meetme: igale lapsele 500 eurot. Rahandusminister oli vastu

Peaministri demograafiliste küsimuste nõunik Imant Paradnieks, väljendades rahulolu saavutatud kokkuleppe üle, ütles Twitteris: "Toetus on mõeldud kõigile lastele, kellele on määratud riiklik peretoetus". Sellesse kategooriasse kuuluvad 1-15-aastased ja 15-20-aastased lapsed, tingimusel et nad õpivad. Toetusest saavad osa ka alla üheaastased lapsed.

Paradnieks lisas, et täpse ajakava, millal hakatakse väljamakseid tegema, peab valitsus veel kinnitama. Jätkates Twitteris küsimustele vastamist, märkis Paradnieks, et Läti rahvuslik ühing on teinud ettepaneku maksta 250 euro suurust toetust ka 20-24-aastastele täiendõppes osalevatele noortele, kuid see ettepanek lükati tagasi.