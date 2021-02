Läti transpordiminister kinnitas: valitsus on valmis vajadusel airBalticut toetama

"Valitsus mõistab, kui strateegiliselt tähtis on airBaltic ning kui oluline on lennundus üldiselt Läti ligipääsetavuse tagamiseks," rääkis Latvijas Radio'le Linkaits.

Tema sõnul lennunduse olukord lähiajal ei parane - pandeemialaine Euroopas levib jätkuvalt ning reisijaid on väga vähe. Minister siiski loodab, et hiliskevadel või suve alguses lubab epidemioloogiline olukord juba reisida ning enamik airBalticu lennukitest on taas liikvel.