Bitcoin tegi ajalugu. 50 000 dollari tase alistus

See paneb krüptoinvestorid lootma, et seekordne tõusulaine erineb 2017. aastast, kui Bitcoin lähenes 20 000 dollarini enne 80 protsendist kukkumist. Tõsiusklikud krüptoraha pooldajad leiavad, et 2017. aasta mulli tekitasid väikeinvestorid, kuid seekord on on huvi taga professionaalsed investorid.