Tuntud müügiplatvormi võltsitud arvustusi saab internetist osta 5 euro eest

Amazoni pressiesindaja kommenteeris juhtunut: "Me eemaldame võltsarvustused ja tegeleme kõigi isikutega, kes on neis skeemides kuidagi olnud osalised." Ta lisas, et selline käitumine kindlasti rikub müügiplatvormi kasutamise tingimusi.

Skeemitajate pakkumiste hulka kuulusid ka võltsarvustuste "paketid", mida müüjad saavad eraldi osta umbes 15 naela eest, samuti on võimalik osta võltsarvustusi hulgi: 50 arvustuse hind on 620 naela ja kuni 1000 arvustuse hind on ligi 8000 naela. Kui konverteerida eurodesse, siis viimase pakkumise hinnaks tuleks juba üle 9 tuhande euro. Samuti tarbijarühm tõi välja, et viiel uuritud ettevõttel oli kokkuvõetuna üle 702 000 "tootearvustaja".