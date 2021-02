Viie aastaga on Eesti kaotanud üle poole miljardi euro Skandinaaviamaade raha

„Suuri saavutusi pole Eesti eksportijad Skandinaavia turul suutnud viimase kahe aasta jooksul ette näidata,” tõdeb SEB Panga majandusanalüütik Mihkel Nestor. Kas olukord ongi nii hapu?

Skandinaavia, eriti Rootsi, on piirkond, mille poole me ikka vaatame. Rootsi turgu peetakse lausa meie majanduse tervise lakmuspaberiks. Paljuski sealsete pankade tõttu, mis siin tegutsevad, kuid ka seepärast, et ajalooliselt on tegemist ühe meie tähtsama kaubanduspartneriga. Ometi on just eksport Rootsi saanud eriti hullult pihta. Ja põhjus ei peitu ainult Ericssoni Eesti haru strateegilises muutuses.