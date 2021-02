Veebruari pakane tõi rekordilise elektritarbimise

„Kodukliendi tarbimise kasvu taga on kaks faktorit - koroonaviirus ja väljas valitsevad külmakraadid," põhjendas Tõnu Roosve. „Koroona on paljud inimesed naelutanud kodukontorisse, kus peab töö tegemiseks olema soe ja valge. See on tõstnud suurel määral koduklientide elektritarbimist. Kui võrrelda temperatuure 2020. aasta veebruari teise nädala üksikute päevadega on ilmateenistuse andmetel vahed ulatunud kuni 17 kraadini. See tähendab paljudele lisakütmist," tõi Roosve välja peamised tarbimise tõusu asjaolud.