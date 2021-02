Veebruari pakane tõi rekordilise elektritarbimise

„Heameel on tõdeda, et elektrivõrk pidas rekordilisele koormusele igati vastu. Oleme valmis suurematekski külmadeks ja tipuvõimsusteks," kommenteeris võrguettevõtte juhatuse esimees Mihkel Härm. „Ühtlasi võtsime eelmisel nädalal vastu otsuse, et käreda pakasega perioodidel me klientidele elektrikatkestustega täiendavat ebamugavust ei tekita ja seetõttu peatame 21. veebruarini plaanilised tööd. Kui -10 kraadist madalamad temperatuurid jäävad püsima pikemalt, peatame kliendikatkestusi kaasa toovad plaanilised tööd märtsi lõpuni," kinnitas Härm.

„Kodukliendi tarbimise kasvu taga on kaks faktorit - koroonaviirus ja väljas valitsevad külmakraadid," põhjendas Tõnu Roosve. „Koroona on paljud inimesed naelutanud kodukontorisse, kus peab töö tegemiseks olema soe ja valge. See on tõstnud suurel määral koduklientide elektritarbimist. Kui võrrelda temperatuure 2020. aasta veebruari teise nädala üksikute päevadega on ilmateenistuse andmetel vahed ulatunud kuni 17 kraadini. See tähendab paljudele lisakütmist," tõi Roosve välja peamised tarbimise tõusu asjaolud.