EAS hakkab toetama ettevõtete digitaalarengut, mis võib leevendada ka tööjõupuudust. On võimalik taotleda kuni 15 000 eurot

Tema sõnul on oluline individuaalne lähenemine, sest igal ettevõttel võib king pigistada erinevast kohast. „Digitaliseerimisega alustamisel on oluline tuvastada oma senistes protsessides pudelikaelad ja leida nendele tänapäevased tehnoloogilised lahendused," kinnitas Harjo. Ta rõhutas, et see ei tähenda alati suuremahuliste investeeringute tegemist ning ei eelda suurettevõtte staatust.

Varasemalt on EASi toetuse abil digidiagnostika läbinud 127 ettevõtet. Üks nendest on pakendeid valmistav Multipakend OÜ, kelle kvaliteedijuht Tiiu Aasamets tõi välja, et alates digidiagnostika läbiviimisest on ettevõttes palju muutunud. „Kontori poole peal ei pea me enam nii palju topelt tööd tegema ning tootmise poolel on samuti tänu uutele seadmetele vähem käsitööd," rääkis Aasamets. Lisaks toetusele on ettevõte digidiagnostikast selgunud arenguvõimaluste realiseerimiseks ka ise investeerinud.