Finantsinspektsiooni juht: naudin mängufilme finantsturgudest, kuna need peegeldavad ühiskonna hinnangut sellele "ebareaalsele" majandussektorile

Liikluses on reeglid ja neid on ka finantsturul. Ainult et liiklust reguleerib üksainus liiklusseadus, samal ajal kui finantsmaailmas on seadusi üle 600. Juht peab reegleid tundma nii tänaval kui finantsturul. Loomulikult ei saa eeldada, et autojuhil kõik finessid alati meeles seisaksid, kuid teatud põhireeglid peavad tal siiski selged olema. Sest see on kõigi teiste liiklejate ja autojuhi enda huvides. Täpselt samamoodi on finantsmaailmas - reeglid on mõeldud turu optimaalseks toimimiseks ning põhireegleid peaks teadma une pealt.