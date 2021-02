Finantsinspektsiooni juht: naudin mängufilme finantsturgudest, kuna need peegeldavad ühiskonna hinnangut sellele "ebareaalsele" majandussektorile

Naudin mängufilme finantsturgudest, kuna need peegeldavad ühiskonna hinnangut sellele "ebareaalsele" majandussektorile. Mitte just tavatu pole nendes filmides kaader, kus edust pöörased ja viksilt riides inimesed tantsivad sularahasajus kontorilaudadel, millele järgneb umbjoobes finantsgeeniuse fataalselt lõppev kihutamine veripunase kabrioletiga. Kuigi osa neist filmidest põhineb tõestisündinud lugudel, leidub finantsmaailmas kultuurituse kõrval ka kultuuri. Stsenarist lihtsalt finantsvahendaja hallist argipäevast paeluvat filmilugu kokku ei pane. Kuid see ei tähenda, et kultuur või kultuuritus finantsturu mõjutajana rolli ei mängiks.

Lühidalt öeldes koosneb finantsvahendaja äri tasu eest riski võtmisest. Punasel kabrioletil on süüde ja gaasipedaal, mida vajutades hakkab masin liikuma. Riski ei oska aga keegi päris täpselt hinnastada, kuna teaduse praeguse taseme juures ei ole võimalik tulevikku tõekindlalt ette näha. Ka autoga liikudes ei pruugi alati teada eelseisvaid olusid. Rool ja pidur on mõeldud kabrioleti juhtimiseks ning optimaalseks kiiruseks, arvestades olusid ja reegleid. Kui juht seda ei tee, võib ta ohtu seada enda, teised liiklejad ja ümbritseva. Täpselt samuti on finantsmaailmas - lisaks riski võtmisele on vaja osata riske mõõta ja juhtida. Kui neljarattaline liigub parimal soovitud moel gaasi, piduri ja rooli koostöös, siis finantsvahendaja saavutab parima tulemuse riske võttes ja neid kontrollides.

Liikluses on reeglid ja neid on ka finantsturul. Ainult et liiklust reguleerib üksainus liiklusseadus, samal ajal kui finantsmaailmas on seadusi üle 600. Juht peab reegleid tundma nii tänaval kui finantsturul. Loomulikult ei saa eeldada, et autojuhil kõik finessid alati meeles seisaksid, kuid teatud põhireeglid peavad tal siiski selged olema. Sest see on kõigi teiste liiklejate ja autojuhi enda huvides. Täpselt samamoodi on finantsmaailmas - reeglid on mõeldud turu optimaalseks toimimiseks ning põhireegleid peaks teadma une pealt.