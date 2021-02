Eesti ekspordikasv oli Euroopa Liidu tipus. Hiinast sai aga ELi suurim kaubanduspartner

Samast raportist selgus, et Hiinast on saanud Euroopa Liidu peamine kaubanduspartner. Varasemalt on selleks olnud USA. Samas on USA endiselt oluliseim ELi ekspordisihtkoht ning suur Hiinaga kaubavahetuse maht tuleneb peamiselt sealt kauba importimisest. Hiinast rohkem ekspordib Euroopa Liit ka Suurbritanniasse.