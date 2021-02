Ajaloo suuremaid saladusi. Kas maailma üks rikkamaid mehi võib tõesti olla surnud? On tal seos Eestiga?

Bitcoini esimene suur tõus jääb 2017. aasta kanti, kui see kerkis nädalatega 19 000 dollarini. 2018. aasta novembris käis see ära 3400 dollari peal, aga nüüd on selle teine ja veel võimsam tulemine. See tekitab miljonäre ja miljardäre aina juurde. Eile ületas Bitcoini väärtus 50 000 dollari piiri. Kui see arvesse võtta, siis on krüptoraha looja vara väärtus meeletu. See seisab e-rahakotis ning seda ei ole kunagi puututud.

On kokku lepitud, et inimene Bitcoini loomise taga kannab nime Satoshi Nakamoto. Teda ei ole siiski kunagi reaalselt identifitseeritud. Ei ole teada, kes ta täpselt on. On isegi käinud jutud, et ta võib olla pärit Eestist. Teda on püütud leida, aga kellelgi ei ole see õnnestunud. Seega ei ole teada, kas ta on elus või surnud. Ta võib olla nii mees kui naine. Kaks fakti on aga teada. Esiteks on ta suurepärane programmeerija ja teiseks istub ta meeletu varanduse otsas.