Ajaloo suuremaid saladusi. Kas maailma üks rikkamaid mehi võib tõesti olla surnud? On tal seos Eestiga?

Bitcoini esimene suur tõus jääb 2017. aasta kanti, kui see kerkis nädalatega 19 000 dollarini. 2018. aasta novembris käis see ära 3400 dollari peal, aga nüüd on selle teine ja veel võimsam tulemine. See tekitab miljonäre ja miljardäre aina juurde. Eile ületas Bitcoini väärtus 50 000 dollari piiri. Kui see arvesse võtta, siis on krüptoraha looja vara väärtus meeletu. See seisab e-rahakotis ning seda ei ole kunagi puututud.

On kokku lepitud, et inimene Bitcoini loomise taga kannab nime Satoshi Nakamoto. Teda ei ole siiski kunagi reaalselt identifitseeritud. Ei ole teada, kes ta täpselt on. On isegi käinud jutud, et ta võib olla pärit Eestist. Teda on püütud leida, aga kellelgi ei ole see õnnestunud. Seega ei ole teada, kas ta on elus või surnud. Ta võib olla nii mees kui naine. Kaks fakti on aga teada. Esiteks on ta suurepärane programmeerija ja teiseks istub ta meeletu varanduse otsas.

Bitcoini väärtus oli alguses peaaegu null dollarit, täpsemalt 0,0008 dollarit. Toona võis kõik Bitcoinid, mis olid olemas, ära osta 16 800 dollariga.

Nakamoto pani alguses kõrvale miljon Bitcoini. Need on näha tema avalikus e-rahakotis. Neid ei ole keegi puutunud alates 2009. aastast. See on väga veider olukord. Kiire arvutus näitab, et mehe Bitcoinide koguväärtus ületab 50 miljardi dollari piiri. Ta oleks jõukuselt maailma esimese kolmekümne seas. Ta jääb vaid 10 miljardiga maha kuulsatest Kochi vendadest, MacKenzie Scottist (endine Bezos) ja Michael Bloombergist.

Miks ei ole mees oma Bitcoine puudutanud? Teooria on, et mees on surnud. Ta suri väidetavalt juba õige pea peale Bitcoini loomist. Kui ta ongi surnud, siis on see 50 miljardit dollarit igaveseks kadunud. Keegi ei saa sellele ilma salasõnata ligi. Kaks aastat pärast Bitcoini loomist kadus Nakamoto internetist. Ta saatis 23. aprillil 2011 Bitcoini arendajale Mike Hearnile e-kirja, kus ta ütles:

„Ma tegelen nüüd teiste asjadega," ja lisas, et ta usub, et Bitcoini tulevik on heades kätes. Ja pärast seda ei tea temast keegi enam midagi.