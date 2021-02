Teisipäeva hommikul olen ennast hoolikalt sisse pakkinud: soe pesu, tuulekindlad püksid, topelt sokid, lisapluus ja tuulekindel jope. Kõigele lisaks veel topeltkindad, et sõrmed külmetama ei hakkaks. Rattaga sõites on teadupoolest just varbad ja sõrmed need, mis esimesena valu tekitama hakkavad. Panen ka kiivri pähe ja selle külge omakorda kaamera, et päeva jäädvustada.