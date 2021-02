Tallinna Sadam võitis auhinna kui parimate investorsuhetega Balti börsiettevõte

Tallinna Sadam kuulutati võitjaks põhikategoorias „Parimate investorsuhetega ettevõte". Selle kategooria puhul hinnati nii ettevõtete möödunud kahe aasta investorsuhtluse kvaliteeti kui ka aktsia tootlust.

„Väärtustame Tallinna Sadamas avatud kommunikatsiooni ja oma sidusgrupi sh investorite ootustega arvestamist. Avatus ja usaldusväärsus on meie jaoks olulised väärtused nii investorsuhetes, kui ka kõikides muudes igapäevastes tegevustes. Seetõttu on meil iseäranis hea meel, et saime hindamisel kõrgeimad punktid turuosaliste - analüütikute, investorite, ajakirjanike - tagasisides," kommenteerib Tallinna Sadama juhatuse liige-finantsjuht Marko Raid.

„Pandeemia paneb üle kogu maailma proovile nii üksikisikud kui ühiskonnad, ettevõtjad ja tarbijaid, valitsused ja investorid. Ma ei ole mitte ainult julgustatud, vaid olen innustatud kõigest sellest, mida Balti börsiettevõtted on teinud, et säilitada sellisel ajal investorite usaldust. Pandeemia ilmestab, kuidas investorid väärtustavad juhtimist, mis võtab lisaks rahateenimisele arvesse ka keskkondlikke ja ühiskondlikke mõjusid. Balti börsiettevõtted on selles väljakutsuvas keskkonnas tõusnud oma ülesannete kõrgusele," ütles Nasdaq Baltic Awardsi žürii esimees ja Emerging Markets ESG juht Geoffrey Mazullo.

„Mul on hea meel õnnitleda Nasdaq Baltic Awardsi võitjaid ning ka teisi ettevõtteid, kes on panustanud investorsuhtlusesse, läbipaistvusesse ning samal ajal teeninud investoritele tulu. Ma usun, et Nasdaq Baltic Awardsil kõrgeid kohti saanud ettevõtted on neis valdkondades Balti regiooni vaieldamatud suunanäitajad," ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Tallinna Sadam on börsiettevõte aastast 2018, mil ettevõte viis läbi aktsiate avaliku esmapakkumise, milles osales lisaks institutsionaalsetele investoritele enam kui 13 700 jaeinvestorit.