Maailma esimene karjäärikeskus

Suurte otsuste tegemine





Kahtlemata saab karjääri puudutavaid valikuid nimetada suurteks otsusteks – need mõjutavad inimese elu pikka aega, ent samas võiks meeles pidada, et iial pole hilja ringi õppida või ammu tehtud otsuseid enda jaoks uuesti sõnastada. „Kui inimene otsustab teha kannapöörde ja millegi täiesti uuega tegelema hakata, siis on oluline, et ta teeks selle otsuse nii-öelda teadlikult ise. Mida tema tegelikult tahab või milles ta hea on? Tihti aga tehakse selliseid otsuseid sõprade-vanemate mõjutusel või isegi ajastust lähtuvalt. Karjäärikeskuses saab inimene teada, milline töö võiks tema isikuomadustega kokku sobida,” selgitab Siim Sarapuu.

Näiteks on ajaloolisse Fahle kvartali tööstushoonesse rajatud karjäärikeskuses intervjuuboks – kõigil on võimalik end enne tööintervjuud proovile panna. Boksis peab inimene vastama enimlevinud küsimustele, mida tööintervjuul küsitakse. Vastused salvestatakse ja hiljem saab vestlust ise või koos karjäärinõustajaga analüüsida.

Tegelikult saab uut karjäärikeskust nimetada ainulaadseks – seda nii Euroopas kui ka kogu maailmas. „Täpselt sellise suunitlusega keskust tõepoolest kusagil mujal pole.”

Tööturg muutub



Kindlasti polnud karjäärikeskuse loomine seotud koroonakriisiga. Ometi on selge, et praegu muutub tööturg kiiremini kui varem. Mitmed sektorid said kõvasti kannatada, paljud inimesed peavad töökohta vahetama. Kevadel tuli pooleteise kuuga juurde ligi 15 000 uut töötut. Paljud neist on nüüdseks leidnud uue töö, nii mõnigi on senise eriala selja taha jätnud ja läinud õppima. Nii tööle kui ka õppima mineku puhul saab karjäärikeskusest vajalikke nõuandeid.