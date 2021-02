Ryanair sai kohtus valusa kaotuse. Nende ristiretk jätkub

Ryanair on lubanud otsuse edasi kaevata. Nad väidavad, et Prantsusmaa ja Rootsi abipaketid toetasid otse Air France'i ja SASi ning seetõttu oli tegu diskrimineeriva toetusega teiste Euroopa lennufirmade suhtes.

Ryanair soovib, et ei toetataks oma „lemmikuid lennufirmasid" ning riigiabi tuleb kasutada targalt, et tagada lennunduse jätkusuutlikkus. Ryanair on kohtusse andnud üle kümne riigiabiloa üle Euroopa. Näiteks on nad ka Lufthansa päästeplaani vastu.