Yle teatel on Soomes umbkaudu 200 aktiivset vaktsiinivastast isikut või gruppi. Suurel osal neist joonistub välja sarnane käitumismuster. Vastandatakse end valitsuse koroonapiirangutele; räägitakse, et vaktsiinid ei aita; rõhutatakse, et ollakse tavakodaniku poolel ning seejärel öeldakse, et tegelikult peaks terve püsimiseks ostma mingit konkreetset toodet või lihtsalt kellelegi raha annetama. Sageli on üks ja sama isik tegev mitmes erinevas koroona- või vaktsiinieitajate kogukonnas.